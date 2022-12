Außenministerium : Luxemburger Einwohner im Iran zum Tode verurteilt

LUXEMBURG/IRAN – Jean Asselborn hat am Donnerstag mit seinem iranischen Amtskollegen gesprochen – insbesondere über den Fall eines in Luxemburg wohnhaften Iraners, der offenbar zum Tode verurteilt wurde.

Seit Wochen protestieren Demonstranten im Iran gegen das Regime. Archiv

Einem in Luxemburg wohnhaften Iraner droht im Iran offenbar die Todesstrafe. Wie das Außenministerium am Donnerstagabend mitteilt, soll der Mann «nach vorliegenden Informationen verhaftet und zum Tode verurteilt worden sein». Jean Asselborn (LSAP), Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, habe am Morgen mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian zur Lage im Iran telefoniert und den Fall des verurteilten Mannes zu besprechen.

«Luxemburg lehnt die Todesstrafe, eine grausame und unmenschliche Strafe, unter allen Umständen und ohne Ausnahme ab», so das Ministerium in seiner Mitteilung. Asselborn unterstütze die Bemühungen auf EU-Ebene und der Mitgliedstaaten, sich für die iranischen Demonstranten einzusetzen, «die ihr Leben riskieren, um die Achtung ihrer Grundrechte zu erreichen, und insbesondere für diejenigen, die zum Tode verurteilt wurden».

Zusammenhang mit Protesten unklar

Auf Anfrage will das Ministerium keine weitere Angaben zu dem verurteilten Einwohner machen. Luxemburg tue «alles in seiner Macht Stehende, um für das Demonstrationsrecht und die Achtung der Menschenrechte zu kämpfen», erklärte ein Sprecher. Man arbeite weiter an dem höchstsensiblen Fall. Ob die Verurteilung in Verbindung mit den Protesten steht, bestätigt das Ministerium nicht: «Wir haben keine verifizierten Informationen darüber», heißt es. Seit dem Tod der jungen Mahsa Jina Amini durch die Sittenpolizei geht das Mullah-Regime Woche für Woche härter gegen die Demonstranten vor. Mehrere Protestierende wurden bereits zum Tode verurteilt, einige durch Erhängen hingerichtet.

Ardavan Fatholahzadeh ist Rechtsanwalt und Mitglied des Komitees zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, das sich hauptsächlich aus Juristen zusammensetzt. Er bekräftig den Einsatz des Komitees dafür, alle politischen Überzeugungen zu vereinen, um den Iran zu einem Rechtsstaat zu machen, in dem die Menschenrechte respektiert werden. Fatholahzadeh warnt vor den Bedingungen, unter denen politisch Verfolgte im Land festgenommen und inhaftiert werden. Von der Verurteilung eines in Luxemburg ansässigen Mannes habe das Komitee bisher nichts gewusst, aber es werde sich mit dem Ministerium und Kollegen im Iran austauschen. Solche Verhaftungen seien «Vergeltungsmaßnahmen und Mittel zum Zweck», so Fatholahzadeh. «Die iranischen Behörden haben schon immer auf diese Weise funktioniert. Feilschen ist ihre Methode».