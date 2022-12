«Krieg gegen Gott» : Iranisches Regime richtet jungen Mann wegen Protesten hin

In Teheran ist ein Mann wegen seiner Teilnahme an regierungskritischen Protesten hingerichtet worden. Angeblich soll er an einer Kundgebung einen Polizisten angegriffen haben.

Der Iran hat nach eigenen Angaben erstmals eine Person wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit den andauernden Protesten gegen die Regierung hingerichtet. Die staatliche Nachrichtenagentur Misan berichtete am Donnerstag, dass ein Mann hingerichtet worden sei, der eine Straße blockiert und in Teheran ein Mitglied der Sicherheitskräfte mit einer Machete angegriffen habe.

Misan identifizierte den Mann als Mohsen Shekari. Er sei vom Revolutionsgericht in Teheran verurteilt worden, so die Nachrichtenagentur AP. Shekari sei am 25. September festgenommen worden, das Urteil gegen ihn sei dann am 20. November gefallen. Auch dem verhafteten Rapper Saman Yasin und Mohammed Boroghani könnte dasselbe Schicksal unmittelbar bevorstehen. Insgesamt wurden laut Aktivisten bisher mindestens ein Dutzend Todesurteile gesprochen.