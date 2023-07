«Atypische Grenzgänger»: Irgendwann zurück nach Luxemburg? «Ich glaub' nicht so recht dran»

Die Luxemburger zieht es auf die andere Seite der Grenze, auch wenn sie weiterhin im Großherzogtum arbeiten. Vincent Lescaut/L'essentiel

Jahr für Jahr entscheidet sich eine gewisse Anzahl von Personen, die in Luxemburg wohnen und arbeiten, ihre Heimat zu verlassen und sich im grenznahen Ausland niederzulassen, während sie ihre berufliche Tätigkeit im Großherzogtum fortsetzen. Zwischen 2012 und 2022 hat sich die Zahl dieser «atypischen» Grenzgänger von 2091 auf 3647 Personen erhöht, was einem Anstieg um 75 Prozent gleichkommt, wie die Inspection générale de la Sécurité sociale (IGGS) in einer Studie feststellt.

Pierre*, der bei der Städtebauverwaltung arbeitet, entschied sich 2016 dafür, Luxemburg zu verlassen. «Ich habe ein Haus in Deutschland gekauft», erklärt der Luxemburger. «Dort sind die Häuser erschwinglicher. Aber letztendlich spart man nicht so viel».

«Dort kann ich ohne Einschränkungen leben»

Auch die 31-jährige Estelle* ist stolze Besitzerin eines Eigenheims in Deutschland, mit großem Garten, Garage und einem Parkplatz vor der Tür. «Nach vier Jahren Suche hatten wir in Luxemburg immer noch nichts Bezahlbares gefunden», erklärt die Luxemburgerin, die in einer B1-Laufbahn für den Staat arbeitet.

Allerdings weist sie darauf hin, dass der Strom in Deutschland teurer ist. Außerdem seien die Grenzpendler-Staus morgens und abends «definitiv ein Nachteil». «Aber unsere Kreditraten sind deutlich niedriger», schränkt die Luxemburgerin ein. «Der Vorteil ist, dass ich mir ein eigenes Haus leisten kann, ohne mich im Alltag einschränken zu müssen».

Manon* hingegen hat es nach Athus in Belgien verschlagen, wo sie ebenfalls ein Haus mit Garten und Garage gekauft hat. Die 31-jährige Beamtin, die zuvor in Differdingen wohnte, sieht «nicht allzu viele Unterschiede» zwischen Belgien und Luxemburg, sei es bei Steuern, den Lebensmittelpreisen oder Stromkosten.

Dasselbe gilt für Robert, der inzwischen im französischen Thil residiert. «Ich besitze ein Haus», sagt der 32-jährige mit luxemburgisch-portugiesischen Wurzeln, der in einem Reisebüro arbeitet. Grundstücks- sowie Baukosten seien niedriger als in Luxemburg. «Es gefällt uns in Thil und wir haben keine Nachteile».

Irgendwann, glaubt Estelle*, werde sie wieder in Luxemburg leben. Genauer gesagt in Grevenmacher, denn «einmal Macher, immer Macher», erklärt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Pierre hingegen möchte in Deutschland bleiben, auch wenn man nie wisse, was die Zukunft bringe. Manon* hegt die Hoffnung, ins Großherzogtum zurückkehren zu können, falls sie ein Haus zu einem erschwinglichen Preis findet. «Aber daran glaube ich nicht so recht».

In welche Länder zieht es die «atypischen Grenzgänger»?

Im Jahr 2022 haben sich laut IGGS 65 Prozent der atypischen Grenzgänger mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit in Deutschland niedergelassen. 61 Prozent mit portugiesischer Staatsangehörigkeit ließen sich in Frankreich nieder. Fast alle Franzosen, Belgier und Deutschen, die Luxemburg verlassen haben, aber weiterhin dort arbeiten, sind in ihr jeweiliges Heimatland zurückgekehrt. Andere Nationalitäten ließen sich zu fast gleichen Teilen in den drei Grenzländern nieder.