Brexit : Irland sieht keinen Willen Londons zur Lösung des Brexit-Streits

Der irische Ministerpräsident Micheál Martin hat der britischen Regierung mangelnden Lösungswillen im Streit um den Brexitvertrag vorgeworfen. Das Problem lasse sich zweifelsohne bereinigen, sagte Martin am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg. «Ich kann nur einfach keinen nachhaltigen politischen Willen aufseiten der britischen Regierung erkennen, es beizulegen, es zu lösen», sagte er. Das sei eine Gefahr für den Frieden in Nordirland.