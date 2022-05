WM in St. George : Ironman-WM an ungewohntem Ort und ohne Frodeno

Erstmals wird die Ironman-WM nicht auf Hawaii ausgetragen sondern in St. George, um US-Bundesstaat Utah. Fehlen werden auch der dreimalige Sieger Jan Frodeno und der zweifache Gewinner Patrick Lange.

Erstmals werden die Titel der Ironman-WM nicht auf Hawaii vergeben. Am Samstag (14.15 Uhr) gehen die weltbesten Triathleten die Tortur über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in St. George im US-Bundesstaat Utah an. Grund für den Ortswechsel ist Corona. Wegen der Pandemie war die WM 2020 ausgefallen, der Titelkampf 2021 auf dieses Frühjahr und nach Utah verlegt. Die WM 2022 findet wie gewohnt noch in diesem Oktober auf Big Island statt.