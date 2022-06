Zwei Liter Blut verloren : Irre Verletzung – Velo-Profi schlitzt sich bei Crash mit Auto den Hals auf

Marco Friedrich hatte großes Glück im Unglück. Eine Halsvene war durchtrennt, die Hauptschlagader nur um ein Haar nicht. Nun kämpft sich der Österreicher zurück.

Der 24-Jährige will bereits in diesem Jahr wieder Rennen fahren.

In der vorletzten Runde des Czech Cups Mitte Mai kam es zum Unfall: Beim Straßenrennen in der Nähe von Brünn war ein Auto auf die Strecke gelangt, bremste hinter einer Kreuzung vor Velo-Profi Marco Friedrich ab. «Ich krachte in vollem Tempo in die Heckscheibe, ging zu Boden. Sofort wusste ich, dass ich mich jetzt nicht mehr bewegen darf», sagte der Österreicher zu Heute.at.