GP Großbritannien: Irre Verstappen-Serie – Red Bull knackt 35 Jahre alten Formel-1-Rekord

Wenn Verstappen oder Teamkollege Sergio Perez auch in Ungarn gewinnen, würde Red Bull einen historischen Rekord von zwölf Siegen in Serie aufstellen.

Zehnter Sieg im zehnten Rennen – Red Bull fährt in der Formel 1 aktuell in einer anderen Galaxie als die Konkurrenz. Davon gehen acht Saisonsiege auf das Konto von Max Verstappen. In Silverstone war es gar der sechste Sieg in Folge für den Niederländer und saisonübergreifend der elfte Sieg in Folge für das Red-Bull-Team.