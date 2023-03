Einladung erhalten: Irrelevant oder mediengeil? Harry und Meghan stecken im Krönungsdilemma

1 / 10 Wird man Herzogin Meghan und Prinz Harry Anfang Mai in London sehen? Getty Images Das Paar hat von König Charles eine Einladung zu seiner Krönung per Mail erhalten. Getty Images Das bestätigte ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Getty Images for Invictus Games

Trotz des schwierigen Verhältnisses zwischen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) mit der britischen Königsfamilie wurde das Paar nun zur Krönung von König Charles am 6. Mai in London eingeladen. Per Mail flatterte die Einladung «vom Büro Seiner Majestät» in ihre 14-Millionen-Dollar-Villa in Montecito, Kalifornien, wie der Sprecher der Sussexes mitteilte.

«Eine sofortige Entscheidung darüber, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, wird von uns zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben», heißt es weiter. Aktuell sollen Harry und Meghan noch in einem persönlichen Dilemma bezüglich ihrer Teilnahme oder Nicht-Teilnahme stecken:

Harry und Meghan KOMMEN zur Krönung

Aus Palastkreisen heißt es seit Wochen, dass Charles seinen Sohn an seinem wichtigen Tag an seiner Seite wissen will. «Als Symbol der nationalen Einheit hält er dies für wichtig», sagt der königliche Experte Richard Fitzwilliams der «Daily Mail». Und auch der Herzog von Sussex betonte stets, «die Werte der Monarchie hochzuhalten», was auf eine Zusage hindeuten würde.

Nun scheint der Monarch seinem Sohn zudem die Hand zur Versöhnung zu reichen: Der König soll ihm und Meghan das Frogmore Cottage zur Verfügung stellen, sollten sie Anfang Mai nach England reisen. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass der 74-Jährige die Sussexes aufgefordert hat, ihren britischen Wohnsitz Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor zu räumen. «The Sun» berichtete, der Monarch habe den Räumungsprozess am 11. Januar begonnen – einen Tag, nachdem Harry seine Memoiren «Spare» veröffentlichte.

Trotz der Unstimmigkeiten innerhalb der Königsfamilie ist sich der Königsexperte Fitzwilliams aber sicher: «Harry und Meghan werden es nicht wagen, sich von der Krönung des Königs fernzuhalten», weil «es sie irrelevant erscheinen lässt». Schließlich zeigen aktuelle Umfragewerte in Amerika, dass ihre Beliebtheit und ihr Einfluss bereits drastisch gesunken sind.

Würdest du an Charles Krönung teilnehmen wollen? Unbedingt! Es ist ein einmaliges Erlebnis. Wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, vielleicht. Nein! Der ganze Prunk interessiert mich nicht.

Harry und Meghan KOMMEN NICHT zur Krönung

In diversen Interviews zu seinem Buch stellte Prinz Harry klar, dass er und seine Frau vor einer Zusage ein klärendes Gespräch mit seiner Familie fordern, um zu besprechen, was sie ihrer Meinung nach als hochrangige arbeitende Royals durchmachen mussten. «Sie glauben, dass die königliche Familie zusammen mit der Presse versucht hat, sie ins Exil zu treiben. Sie wollen eine Entschuldigung. Diese werden sie aber nicht bekommen», so Fitzwilliams weiter.

Der 38-Jährige und die US-Amerikanerin sollen sich zudem wegen der Aufmerksamkeit der Presse sorgen. Nehmen sie teil, könnte das Paar «als mediengeil» abgestempelt werden. «Was auch immer passiert, Harry und Meghan werden immer diejenigen sein, die in den Schlagzeilen stehen», heißt es von einer Quelle aus dem Königshaus. Daher betont Hugo Vickers, Schriftsteller und Freund der königlichen Familie, gegenüber «Pagesix»: «Nichts darf von der eigentlichen Krönung ablenken, sie ist sehr wichtig.»