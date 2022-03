Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi : IS-Anführer bei US-Einsatz in Syrien getötet

Der Chef der Terrormiliz IS, Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi, soll bei einem US-Einsatz in Syrien getötet worden sein. Das teilte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag mit.

Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi soll getötet worden sein.

Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Er habe den Einsatz in der vergangenen Nacht gegen Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi angeordnet, erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag.

Die Machtübernahme des 45-jährigen Irakers wurde am 31. Oktober 2019 nach dem Tod von Abu Bakr al-Baghdadi durch den IS-Propagandakanal Amaq verkündet.