Terrororganisation : IS droht Neymar, Messi und Deschamps

Der sogenannte Islamische Staat hat erneut verstörende Bilder veröffentlicht. «Ihr werdet nicht sicher sein», schreibt die Terrororganisation mit Blick auf die WM 2018.

Der «Islamische Staat» hat Propaganda veröffentlicht, die sich gegen die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland richtet. Auf einem Bild, das mit Photoshop erstellt wurde, sind Neymar von Paris Saint-Germain und Barcelonas Star Lionel Messi zu sehen. Während der Argentinier bereits tot neben einer Flagge der Terrororganisation liegt, wartet der Brasilianer auf seine Hinrichtung durch einen Dschihadisten. Die Bildunterschrift lautet: «Ihr werdet erst dann sicher sein, wenn wir es in den muslimischen Ländern sind.» Auf einem weiteren Bild wird Frankreichs Trainer Didier Deschamps mit einer Pistole bedroht. Dazu schreibt der IS: «Wir werden Euch weiterhin terrorisieren und Euer Leben ruinieren.»