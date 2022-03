Kurden bereit : IS-Miliz hat Kobane umzingelt

Die Kämpfe zwischen den Extremisten und kurdischen Einheiten spitzen sich am frühen Morgen zu. Die IS-Terroristen rücken von drei Seiten auf die Stadt zu.

Trotz des Beschusses von Kampfflugzeugen setzt die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) ihren Vormarsch auf die nordsyrische Stadt Kobane fort. Die Kämpfe zwischen den Extremisten und kurdischen Einheiten spitzen sich laut Beobachtern am frühen Donnerstagmorgen zu.

IS-Anhänger rückten von drei Seiten auf die Stadt vor, im Westen erzielten sie Geländegewinne, berichtete die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Kurden bereiten sich demnach auf Straßenkämpfe vor. Der im Arabischen Ain al-Arab genannte Ort an der Grenze zur Türkei ist die letzte Bastion in einer Enklave, die bisher unter Kontrolle syrischer Kurden stand.