Internationaler Yoga-Tag : Islamisten stürmen Yoga-Veranstaltung auf den Malediven

Als «gegen die Lehren des Islams» stufen Islamisten Yoga ein und haben deshalb im Urlaubsparadies eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen Yoga-Tags gestürmt.

In der maledivischen Hauptstadt Malé haben Islamisten eine öffentliche Yoga-Veranstaltung in einem Fußballstadium gestürmt. Örtlichen Medien zufolge störten am Dienstag dutzende Angreifer die von Indien unterstützte Veranstaltung in dem Urlaubsparadies und kritisierten Yoga als «gegen die Lehren des Islam». Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Islamisten zu vertreiben, und nahm sechs Menschen fest.