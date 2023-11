Island: Die coolsten Orte und besten Tipps für eine Reise nach Island

Island mauserte sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Reiseziel. Auch ohne Touristenmassen unterwegs zu sein, geht immer noch.

Islands Natur ist schlicht spektakulär – das zieht Touristen aus aller Welt an. Nico Schaerer

2010 brach der beinah unaussprechliche Vulkan Eyjafjallajökull auf Island aus. Viele erinnern sich an die chaotischen Tage danach, als wegen dessen Aschewolke weltweit Tausende Flüge ausfielen und Menschen in New York, Bangkok oder London strandeten. «Der Vulkanausbruch setzte Island vollends auf die touristische Karte», erinnert sich Björg Árnadóttir. Zusammen mit einem Team aus Einheimischen und dem Schweizer Stefan Michel leitet sie den im Süden der Insel auf Abenteuertouren spezialisierten Anbieter Midgard Adventures.

Björg Árnadóttir (links) führte uns zu den abgelegenen Ecken im Süden Islands. Nico Schaerer

Nach dem Vulkanausbruch kamen die Touristen und Touristinnen erst zögerlich, dann in Scharen. 2018 zählte das Land 2,3 Millionen Besucher und Besucherinnen, bei einer Bevölkerungszahl von lediglich rund 350.000. Doch dann kam Corona. Und damit eine kurze touristische Verschnaufpause. Anschließend jedoch wieder die Massen an Touristen. Die meisten klappern Sehenswertes entlang der Ringstraße ab, die einen einmal rund um die Insel führt. Wer die Ruhe und Intimität der Natur sucht, wird an diesen Orten nicht fündig. Hunderte von Reisenden stehen sich da auf den Füßen, alle auf der Jagd nach dem perfekten Instagram-Shot.

«Deshalb führen wir die Gäste an Orte, die weiter weg sind», sagt Björg Árnadóttir. Und dahin kommt meist nur, wer ein Fahrzeug besitzt, das im unwegsamen Gelände zurechtkommt. So lässt sich Midgard Adventures seine Fahrzeuge für den Einsatz mit viel Aufwand umbauen.

Wanderung im Süden Islands

Ebenfalls auf wilde Natur trifft, wer die Wanderschuhe schnürt. Eine besonders spektakuläre Wanderung ist der Fimmvörðuháls Hike, der von Skógar nach Þórsmörk führt. Unterwegs gibt es rund 20 Wasserfälle zu bestaunen. Dabei führt der Weg durch vulkanisches Gebiet, man wandert zwischen dem Vulkan Eyjafjallajökull, dem riesigen Gletscher Myrdalsjokull und blickt auf den Vulkan Katla.

1 / 4 Die Wanderung führt erst durch grünes Grasland, später über Gletscher und steinige Plateaus. Nico Schaerer Schroffe Felsen und Wasserfälle – eine abwechslungsreiche Wanderung. Nico Schaerer Insgesamt trifft man auf zwanzig Wasserfälle. Nico Schaerer

Begleitet wird man jeweils von kundigen Guides. Eine davon ist Sæbjörg. Als der Vulkan Eyjafjallajökull ausbrach, war sie gerade zehn Jahre alt. Sie erinnert sich noch gut: «Ich hatte von meinem Zimmer, ja, von meinem Bett aus, direkte Sicht auf die speiende Lava, die Blitze und Donner.» Dass jederzeit wieder ein Vulkan ausbrechen könnte, nimmt sie mit typisch isländischer Gelassenheit. Lieber erfreue sie sich an der wunderschönen Natur.

Sæbjörg zeigt Touristen die faszinierende Natur Islands. Nico Schaerer

Zum Schluss das Schönste: Die Thermen Islands

Aufwärmen nach dem Trekking – die Therme Seljavallalaug. Nico Schaerer

Nach jeder anstrengenden Wanderung, nach jedem Tag mit garstigem Wetter kann man sich in Island bestens erholen, an den unzähligen Thermen. Meist befinden sie sich in wilder Natur und sind frei zugänglich. Einige kommen luxuriös daher und kosten Eintritt. Drei der schönsten Thermen im Süden von Island sind:

Die Therme Seljavallalaug – ein einfacher Pool, der 1923 errichtet wurde und frei zugänglich ist.

Beim Reykjadalur Valley handelt es sich um ein Tal voller heisser Quellen – hier fließt gar ein Fluss mit heissem Wasser durch.

Unweit des Flughafens von Reykjavík befindet sich die Blue Lagoon – eine kommerziell betriebene Therme. Für alle, die vor dem Abflug noch etwas Zeit haben.