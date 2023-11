Island: Riesiger Verteidigungsdamm soll Stadt vor Vulkan schützen

Das Magma auf der von einem Vulkanausbruch bedrohten isländischen Halbinsel Reykjanes hat sich weiter zur Erdoberfläche vorgearbeitet. Das flüssige Gestein befinde sich wahrscheinlich noch in etwa 500 Metern Tiefe, sagte Benedikt Ófeigsson vom isländischen Wetterdienst am Mittwoch.

Das Magma bewege sich fast wie ein «unterirdischer Güterzug», so Matthew Roberts vom isländischen Wetterdienst. Die Halbinsel Reykjanesskagi könnte für Jahrzehnte instabil werden. «Wir erwarten Vulkanausbrüche auf der gesamten Halbinsel, nicht nur wiederholt an der gleichen Stelle», sagt Matthew Roberts.

In Grindavik habe sich in den letzten Stunden ein Erdloch gebildet, berichtet der staatliche Rundfunk am Donnerstagmorgen. Das Erdloch habe sich oberhalb des Magma-Tunnels gebildet. Man habe mit dem Bau eines fünf Kilometer langen Verteidigungsdamms begonnen. Dieser soll Schäden an der Infrastruktur verhindern und befinde sich in der Nähe der Blauen Lagune. Die Bauarbeiten starteten um drei Uhr in der Früh und wurden mit einer der größten Bulldozer des Landes gemacht.