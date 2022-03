Naher Osten – Ismail Haniyeh ist neuer Hamas-Chef

Grenzübergang zum Gazastreifen für drei Tage offenAus humanitären Gründen wird die Grenze Gaza-Ägypten in eine Richtung geöffnet.Ägypten hat den Grenzübergang Rafah zum weitgehend isolierten Gazastreifen für kurze Zeit geöffnet. Aus humanitären Gründen bleibe der Übergang ab Samstag für drei Tage offen, damit in Ägypten gestrandete Bewohner des Palästinensergebiets nach Hause zurückkehren können, hieß es in einer Erklärung der ägyptischen Behörden.Nach ihren Angaben bleibt der Übergang in die andere Richtung aber weiter geschlossen. Der von der radikal-islamischen Hamas-Bewegung kontrollierte Gazastreifen steht seit rund einer Dekade unter israelischer Blockade. Rafah ist der einzige Grenzübergang, der nicht von Israel kontrolliert wird, doch bleibt auch dieser seit einiger Zeit weitgehend geschlossen.Nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 hatten sich die Beziehungen zwischen Ägypten und der Hamas im Gazastreifen deutlich verschlechtert; erst in jüngster Zeit entspannten sie sich wieder etwas. Bereits im Februar und März öffnete Kairo daraufhin den Grenzübergang für kurze Zeit.Nach Angaben der Grenzbehörde des Gazastreifen sitzen derzeit rund 20.000 Bewohner, die als «humanitäre Fälle gelten», im Palästinensergebiet fest. Viele von ihnen müssten zur Behandlung dringend ins Ausland reisen, erklärte sie am Samstag.