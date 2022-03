Nach Raketenangriff : Israel bombardiert Gaza

Die israelische Luftwaffe hat auf den Raketenangriff der Palästinenser reagiert. Ersten Angaben zufolge ist bei der Bombardierung eine Person verletzt worden.

Die israelische Luftwaffe hat nach einem weiteren Raketenangriff militanter Palästinenser erneut Ziele im Gazastreifen bombardiert. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv bestätigte am Freitag, in der Nacht seien zwei Ziele im mittleren und nördlichen Teil des Palästinensergebiets angegriffen worden.