Israel: Familie dachte, sie sei tot – lebt Emily (8) doch noch?

Tom Hand lebte mit seiner Tochter Emily (8) in Israel. Er dachte, dass seine Tochter von Hamas-Terroristen getötet wurde. Doch die Achtjährige könnte immer noch am Leben sein.

1 / 3 Die achtjährige Emily wurde von Hamas-Terroristen entführt. Tom Hand via CNN Der Vater von Emily, Tom Hand, erzählt unter Tränen in einem Interview mit CNN, wie er reagierte, als er vom vermeintlichen Tod seiner Tochter erfuhr. Screenshot CNN Der Kibbuz Be’eri liegt in der Nähe von Gaza. Screenshot Google Maps

Am 7. Oktober stürmten Hamas-Terroristen in Israels Siedlungen und richteten ein Massaker an. Allein im Kibbuz Be’eri wurden danach mindestens 100 Leichen gefunden. Ein Einwohner des Kibbuz ist Tom Hand. Er lebte dort zusammen mit seiner achtjährigen Tochter Emily. In einem Interview, Tage nach der Terrorattacke, sagte Tom Hand, er sei froh über die Nachricht, dass seine Tochter tot ist.

«Sie war entweder tot oder in Gaza. Und wenn Sie wissen, was sie den Menschen in Gaza antun, dann ist das schlimmer als der Tod», so der aufgewühlte Vater weiter. «Sie wäre in einem dunklen Raum mit Gott weiß wie vielen Menschen. Und sie hätte jede Minute, jede Stunde, jeden Tag und möglicherweise auch die nächsten Jahre Angst. Der Tod war also ein Segen. Ein absoluter Segen», sagte der Vater mit tränenerstickter Stimme.

«Wir tun alles, um dich nach Hause zu bringen»

Doch nun die aufwühlende Nachricht für Tom Hand. Seine kleine Emily ist nicht wie angenommen bei dem Hamas-Überfall auf Israel getötet worden, sondern ist in den Fängen der Terroristen. Die Familie wurde vor fünf Tagen von den israelischen Behörden darüber informiert, sagt die ältere Schwester von Emily am Sonntag. Natalie Hand erzählte in einem Interview mit Channel 12, dass die Familie um Emily geweint habe, als sie erfuhren, dass sie getötet worden war. «Uns wurde gesagt, dass sie ermordet worden war. Wir haben getrauert», sagte sie. Dann die Wende am 31. Oktober: «Man sagte uns, dass sie höchstwahrscheinlich entführt worden sei.»

«Wir wissen, dass du als Geisel festgehalten wirst. Wir lieben dich so sehr und vermissen dich.» Natalie Hand, Schwester von Emily (8)

Sie wies darauf hin, dass Emily auch die irische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie sagte, die irischen Behörden hätten versprochen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zu helfen, auch wenn sie deutlich gemacht hätten, dass ihre Möglichkeiten dazu begrenzt seien, so die ältere Schwester von Emily weiter. Dann schaut sie im Studio von Channel 12 direkt in die Kamera und wendet sich an die Achtjährige: «Ich möchte dir sagen, dass wir alles tun, um dich nach Hause zu bringen. Wir wissen, dass du als Geisel festgehalten wirst. Wir lieben dich so sehr und vermissen dich.»