Nahost-Konflikt : Israel geht mit Razzien gegen palästinensische NGOs vor

Israel hat die Büros von mehreren zuvor als Terrororganisationen eingestuften palästinensischen Nichtregierungsorganisationen durchsucht. Eingangstüren wurden versiegelt und die Organisationen für geschlossen erklärt, wie diese am Donnerstag mitteilten. Israel hatte geltend gemacht, dass einige der Gruppen Verbindungen zu der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) hätten. Der linken, säkularen Bewegung ist eine Partei angeschlossen, aber auch ein bewaffneter Flügel, der tödliche Attacken auf Israelis verübt hat. Die betroffenen Gruppen streiten derartige Verbindungen ab.

Schauan Dschabarin, der Direktor von Al-Hak, einer der Gruppen, bestätigte der Nachrichtenagentur AP die Razzia im Büro seiner Organisation, die nach seinen Angaben noch prüfte, ob Dokumente konfisziert wurden. Am Vortag hatte das Büro von Israels Verteidigungsminister Benny Gantz die Begründung für das Vorgehen gegen die Gruppen unterstrichen. Diese gäben humanitäre Aktivitäten vor, wollten aber die «Ziele der PFLP-Terrororganisation voranbringen, um die Organisation zu stärken und Agenten zu rekrutieren.» Israel und westliche Staaten betrachten die PFLP als Terrororganisation.

Organisationen sollen Arbeit nach der Razzia wieder aufgenommen haben

Bei den von den Razzien betroffenen Gruppen handelt es sich Berichten zufolge neben der Menschenrechtsgruppe Al-Hak um Addameer, die sich für palästinensische Gefangene einsetzt, die Union Palästinensischer Frauen-Ausschüsse, die Landwirteorganisation Union of Agricultural Work Committees und das das Bisan-Zentrum für Forschung und Entwicklung.

Dschabarin sagte, «Nachbarn und Fremde», die während der Razzia am Donnerstag in der Nähe gewesen seien, hätten das Büro seiner Organisation in Ramallah nach Abzug der israelischen Kräfte schnell wieder geöffnet. Die Mitarbeiter der Organisation hätten ihre Arbeit wieder aufgenommen. Man lasse sich von Vertretern des israelischen Militärs oder der israelischen Politik keine Erlaubnis erteilen, sagte er.