Israel: Missbraucht Hamas israelische Babys als menschliche Schutzschilde?

Die Hamas hat auf Telegram neues Filmmaterial veröffentlicht, das offenbar israelische Kinder zeigt, die sie offenbar während ihrer mörderischen Angriffe auf israelische Kibbuze am Samstag entführt haben. Das Video trägt den sarkastischen Titel: «Hamas-Kämpfer zeigen Mitgefühl für Kinder inmitten der Kämpfe im Kibbuz Holet am ersten Tag der Operation Al-Aqsa-Flut.»

Hamas behauptet, die Männer seien «mitfühlend»

Im besagten Video bezeichnet die Hamas die Männer mit Sturmgewehren als «mitfühlend». Das Material, das von der «Jerusalem Post» aufgegriffen wurde, besteht aus einer Reihe kurzer Clips. In diesen behauptet die Hamas, dass ihre Mitglieder «barmherzig» agieren würden. Im ersten Clip ist zu sehen, wie ein Hamas-Mitglied einem kleinen Kind einen Verband um den Fuß wickelt. In den nachfolgenden Clips tragen bewaffnete Hamas-Terroristen kleine Kinder und interagieren freundlich mit ihnen, indem sie ihnen auf die Schulter klopfen und Gespräche führen.

«Kinder als menschliche Schutzschilde»

In einem Clip hört man das Weinen eines Kindes, als ein Terrorist ein Baby im Kinderwagen hin und her schaukelt. Im letzten Clip des Videos sieht man ein lächelndes Kind, das eine Tasse Wasser hält. Ein Mann fordert das Kind auf Englisch auf, «Bismillah» (im Namen Allahs) zu sagen, woraufhin das Kind dieses Wort wiederholt. Der Mann ermutigt das Kind, zu trinken, und das Kind nimmt einen Schluck. Das Video wurde anschließend von israelischen Social-Media-Konten geteilt.



Der Aktivist und Social-Media-Influencer Hananya Naftali warnte außerdem: «Die Hamas veröffentlicht Filmmaterial, auf dem zu sehen ist, wie ihre Kämpfer israelische Kinder in Gaza als menschliche Schutzschilde halten.» Israel steht offenbar kurz vor einer Bodenoffensive in den Gazastreifen . Zehntausende Palästinenser sind in den Süden des Küstengebiets geflüchtet. Dort befürchten Hilfsorganisationen eine humanitäre Katastrophe.