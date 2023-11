In diesem Artikel werden von Ann Guenter, Chefreporterin International bei 20 Minuten, Szenarien für die Zeit nach dem Gaza-Krieg entworfen. Jetzt folgt jedoch zuerst eine kurze Auflistung der bisherigen Ereignisse: Seit den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober hat Israel den Kriegszustand ausgerufen. Die israelische Regierung hat Gaza vollständig abgeriegelt und führt massive Luftschläge durch. Das Ziel ist es, die Hamas zu zerschlagen. Die Militäroperation dürfte noch Monate dauern. Doch wie soll eine Nachkriegsordnung konkret aussehen, wer wird den Küstenstreifen künftig kontrollieren und regieren? Es folgen mögliche Szenarien:

Verschärfter Vorkriegszustand: Sperrung Gazas

Der israelischen Armee dürfte es kaum gelingen, die Hamas vollends zu besiegen: Sie hat in Gaza nicht nur militärisch große Vorteile, sondern ist auch sozial stark in der Gesellschaft verwurzelt (sie betreibt Schulen, Krankenhäuser etc). Dennoch schließen Beobachter dieses Szenario weitgehend aus, zumal es keine Stabilität bietet und neue Gewalt nach sich ziehen dürfte. Gaza wäre vom Westjordanland abgetrennt – und eine Zweistaatenregelung, wie sie die USA wollen, würde definitiv unmöglich.