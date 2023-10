Israel/Palästina: Zwiespalt und Verurteilung einen Luxemburger Verbände

Das «Comité pour une paix juste au Proche-Orient» organisiert regelmäßig Demonstrationen. Im Bild: Demo 2021. Editpress (Archiv)

Wie viele andere Länder schaut auch Luxemburg drei Tage später noch schockiert auf die Ereignisse im Nahen Osten. Nach israelischen Angaben wurden bei den Hamas-Angriffen etwa 900 Soldaten und Zivilisten getötet. Die palästinensischen Behörden meldeten bis zum Dienstagmorgen etwa 700 Tote im Gazastreifen und im Westjordanland.

Luxemburgs Außenministerium war aktiv geworden, um Kontakt mit den Staatsbürgern vor Ort herzustellen. Nach Ministeriumsangaben leben 101 Luxemburger in Israel. Die konsularische Vertretung stehe mit rund der Hälfte in Kontakt, da sich einige bereits entschieden hätten, das Land zu verlassen, ändere sich die Zahl aber kontinuierlich. Von Reisen in das Land ist mittlerweile abgeraten, das Außenministerium gibt an, dass bezüglich Rückholaktionen «alle Optionen und Möglichkeiten in engem Kontakt mit den europäischen Partnern geprüft» würden.

Unterdessen dementierte das Außenministerium eine Meldung, Luxemburg, Dänemark und Irland hätten sich dagegen gewehrt, die Hamas in einem EU-Statement als Terrororganisation zu bezeichnen. Zwar verurteilte Asselborn den Angriff der islamistischen Gruppe, als langjähriger Verfechter einer friedlichen Zwei-Staaten-Lösung hat sich in der Vergangenheit aber auch regelmäßig offensiv über die israelische Siedlungspolitik und in jüngster Zeit über die Missachtung des Völkerrechts durch die Regierung Netanjahu geäußert.

«Was passiert, ist absolut abstoßend, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite» Michel Legrand, CPJO-Mitglied

Auch abseits der institutionellen Ebene drücken Interessensgruppen ihren Zwiespalt aus. «Die Leute, die sagen, die ‹Israelis sind schuld›, entsetzen mich», sagt Bernard Gottlieb, Präsident der Vereinigung RIAL (Recherche et information sur l'antisémitisme au Luxembourg). «Es gibt für alles eine passende Zeit. Jetzt ist die der Trauer nach einer Blutorgie, den groß angelegten Morden an Zivilisten und einem Angriff auf die Jugend», sagt Gottlieb. Er bezeichnet den Hamas-Angriff gar als «das schlimmste Pogrom seit dem Ende des Nationalsozialismus». Am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr sei eine Demo an der Place Clairefontaine geplant.

Auch Michel Legrand vom «Comité pour une paix juste au Proche-Orient» (CPJPO), das sich für die Belange der Palästinenser einsetzt, verurteilt die Hamas-Attacken auf die Zivilbevölkerung. «Aber in Palästina passiert das jeden Tag», sagt er. Für ihn sei es unmöglich, die Hintergründe und die Verantwortung der israelischen Regierung sowie der internationalen Gemeinschaft zu ignorieren. «Was passiert, ist absolut abstoßend, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite. Die Hamas reagiert auf eine Weise, die ich überhaupt nicht teile», bekräftigt er. «Aber das palästinensische Volk hat Rechte, insbesondere das Recht auf Selbstverteidigung. Genau wie das israelische Volk.»

Er geht nicht von großen Meinungsverschiedenheiten innerhalb Luxemburgs aus: «Wer die Rechte der Palästinenser verteidigt, verteidigt auch die Rechte der Juden. Wir sind nicht gegen die jüdische Gemeinschaft», betont Legrand. Da sich die Lage vor Ort ständig ändere, habe das CPJPO seinerseits beschlossen, die für Ende des Monats geplante Reise nach Palästina zu verschieben.