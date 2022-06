Emirate : Israel und Vereinigte Arabische Emirate unterzeichnen Freihandelsabkommen

Israel und die Emirate hatten 2020 unter Vermittlung der USA ein historisches Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen geschlossen. Nun folgt ein Freihandelsabkommen.

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Israels Regierungschef Naftali Bennett gab die Unterzeichnung des «historischen» Abkommens am Dienstag im Onlinedienst Twitter bekannt. Es handele sich um das umfassendste Freihandelsabkommen mit einem arabischen Land. Israels Botschafter in den Emiraten, Amir Hayek, veröffentlichte auf Twitter ein Foto von der Unterzeichnung in Dubai und schrieb «Mabruk» – «Glückwunsch» auf Arabisch – dazu.