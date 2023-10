Israel: Vor ihrer Ermordung retteten sie noch ihre Zwillings-Babys

Beim Angriff der Hamas auf Israel töteten die Terroristen wahllos Zivilisten . Mike Ben Yaakov, Kommandant einer israelischen Suchhunde-Einheit, beschreibt die unfassbaren Szenen folgendermassen: «Sie sind von Haus zu Haus gegangen und haben gemordet.» Das größte Massaker richteten die Terroristen am Nova-Festival an, wo rund 260 Raverinnen und Raver getötet wurden. In sozialen Medien waren grauenvolle, nur schwer zu ertragende Bilder zu sehen.