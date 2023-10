Israel: Wird sie Kfir (1) und Ariel (4) je wieder lachen hören?

Die Cousine der verschleppten Kinder fleht die Hamas-Terroristen an, ihre Angehörigen freizulassen. Instagram

Die Hamas töteten am Samstag vor einer Woche wahllos Menschen entlang der Grenze zum Gazastreifen. Im kleinen Kibbuz Nir Oz, in dem nur 350 Einwohner leben, fielen 20 Bewohner dem Angriff zum Opfer, während die Hamas mehrere Dutzend als Geiseln in den Gazastreifen verschleppte.



Ein Familienmitglied hat ein herzzerreißendes Video von ihren beiden jüngeren Cousins, dem neun Monate alten Kfir und dem vierjährigen Ariel, veröffentlicht, nachdem sie während des Kibbuz-Massakers von der Hamas entführt worden waren.

Sechs Verwandte vermisst

Die 37-jährige Yifat Zailer berichtet, dass sechs ihrer Verwandten aus ihrem Haus entführt wurden. Neben den beiden kleinen Kindern, deren Namen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz genannt wurden, werden auch Yifats Tante Shiri Silberman-Bibas, Shiris Ehemann Yarden und ihre Eltern, Yosi und Margit Silberman, vermisst.

1 / 2 Ariel (4) wurde von den Hamas-Terroristen verschleppt. Instagram Ebenso sein neun Monate alter Bruder Kfir. Instagram

«Verschont die Kinder! Lasst die Kinder in Ruhe!»

Nur Stunden nach dem Erhalt des letzten SMS von ihrem Bruder Yarden stieß Ofri Biba auf ein verstörendes Video auf einer arabischen Website. Darin war ihre Schwägerin Shiri zu sehen, 32 Jahre alt, mit ihren beiden rothaarigen Kindern Ariel und Kfir auf dem Arm, in eine Decke gehüllt und mit weit aufgerissenen Augen vor ihrem Haus. Um sie herum waren bewaffnete Angreifer, die gewaltsam an ihr zerrten, während Menschen um sie herum schrien: «Verschont die Kinder! Lasst die Kinder in Ruhe!»



Erst drei Tage nach dem Vorfall, am 10. Oktober – dem Geburtstag ihres Bruders Yarden – stieß Ofri im Internet auf Fotos von ihm. Auf den Bildern war er von Terroristen umringt und wies eine blutende Kopfverletzung auf. Die Anhänger der Hamas führten gewaltsame Handlungen an ihm durch, indem sie ihn würgten und schlugen. Ofri Bibas vermutet, dass auch diese Bilder während des Überfalls am vorangegangenen Samstag aufgenommen wurden.

Video zeigt fröhliche Kinder

Yifat Zailer hofft verzweifelt darauf, ihre Angehörigen wieder in die Arme schließen zu können. Ihr auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt zu Beginn die kleinen Kinder, die fröhlich spielen und in die Kamera lachen, darüber steht der Text: «Das ist meine Familie.» Alte Clips zeigen sie zusammen mit ihren Eltern und Großeltern, die den Hamas-Terrorangriff nicht überlebt haben. Ariel ist zu sehen, wie er an seinem vierten Geburtstag die Kerzen auspustet, während Kfir in den Armen seiner Mutter einschläft.

Am Ende des Videos fügt Yifat hinzu: «Lass nicht zu, dass dies unsere letzten Erinnerungen sind. Nimm mir meinen Sonnenschein nicht weg.» Unter das Video schrieb Yifat: «Das ist meine Familie. Ich möchte, dass ihr Kfirs wunderschönes Lachen hört und Ariels wunderschönes Lächeln seht.» Und weiter: «Bitte verbreiten Sie diese Nachricht, damit sie alle Mütter und Väter in der Welt erreicht, die immer noch glauben, dass diese Katastrophe, die uns widerfahren ist, gerechtfertigt ist. Ich danke Ihnen.»

«Sie kommen rein»

Shiri und ihr Mann Yarden, der nur mit einer Pistole bewaffnet war, waren mit ihren beiden kleinen Kindern verzweifelt in ihren Schutzraum gerannt, als sie hörten, wie die Bewaffneten versuchten, ihre Haustür einzuschlagen.

Yarden hatte seinen Verwandten eine SMS mit dem Satz: «Ich liebe euch alle» geschickt, während sie sich in Sicherheit brachten und die Bewaffneten vor ihrem Fenster mit halbautomatischen Waffen schossen. Eine halbe Stunde später schrieb er: «Sie kommen rein», bevor die Kommunikation abbrach.