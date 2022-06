Älteste Moschee der Welt? : Israelische Archäologen entdecken antike Moschee in der Wüste Negev

Die Gemäuer des muslimischen Gotteshauses sind vermutlich 1200 Jahre alt und wurden bei Bauarbeiten in der Beduinenstadt Rahat im Süden des Landes entdeckt.

Israelische Archäologen haben die Überreste einer antiken Moschee freigelegt. Die Gemäuer des muslimischen Gotteshauses sind vermutlich 1200 Jahre alt und wurden bei Bauarbeiten in der Beduinenstadt Rahat im Süden des Landes entdeckt, wie die israelische Altertümerbehörde (IAA) am Mittwoch mitteilte. Laut der Behörde gibt der Fund in der Wüste Negev Aufschluss über den Übergang vom Christentum zum Islam in der Region.