Nahost-Konflikt : Israelische Innenministerin wirbt für Wohnungsbau im Westjordanland

Die Ausdehnung israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland ist ein neuralgischer Punkt im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Nun könnten erneut Bauvorhaben genehmigt werden.

Israel treibt den Bau von 4000 Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland voran. Die israelische Innenministerin Ajelet Schaked twitterte am Freitag, ein Planungsausschuss werde in der kommenden Woche zusammentreten, um das Vorhaben zu genehmigen. Sie bezeichnete den Bau im Westjordanland als «grundlegende, erforderliche und offensichtliche Sache».

Die israelische Zeitung «Haaretz» berichtete, dass die Zivilverwaltung am Donnerstag zusammentreten werde, um 1452 Wohneinheiten voranzubringen, und dass weitere 2536 Einheiten von Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigt würden. Das Verteidigungsministerium leitete Anfragen an die israelische Behörde Cogat weiter, die für zivile Angelegenheiten im besetzten Westjordanland zuständig ist. Cogat reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 unter israelischer Kontrolle

Israel hatte das Westjordanland im Sechstagekrieg 1967 eingenommen. In dem Gebiet wurden mehr als 130 israelische Siedlungen mit fast 500 000 Bewohnern errichtet. Fast drei Millionen Palästinenser leben im Westjordanland unter israelischer Militärherrschaft. Die Palästinenser sehen das Gebiet als Teil ihres künftigen Staats an und betrachten die Ausdehnung von Siedlungen als großes Hindernis für ein künftiges Friedensabkommen. Der Großteil der internationalen Gemeinschaft sieht die Siedlungen als illegal an.