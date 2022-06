Neuwahlen : Israels Parlament stimmt in erster Lesung für Selbstauflösung

Damit rückt die fünfte Parlamentswahl in weniger als vier Jahren näher. Diese sollen dem Gesetzentwurf Ende Oktober oder Anfang November erfolgen.

