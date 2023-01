Beschädigte Raumfähre: ISS-Astronauten stecken ein Jahr lang im All fest

Da die Raumfähre der Ersatzmannschaft, welche die drei Astronauten nun an der ISS-Station ablösen soll, erst im September fertiggestellt ist, müssen sie nun ein Jahr im All verharren.

Durch ein Leck an der Sojus-Raumfähre strömt Kühlmittel hinaus. Diese sollte die drei Astronauten eigentlich zurück zur Erde bringen, was nun nicht mehr möglich ist.

Aufenthalt dehnt sich auf ein Jahr aus

Der Aufenthalt der drei Astronauten dehnt sich nun also auf ein ganzes Jahr aus. Damit würden die ISS-Astronauten zu einem illustren Kreis gehören mit der am längsten verbrachten Zeit im All. Den Rekord hält derzeit der russische Kosmonaut Valeri Polyakov, der 1994 unglaubliche 438 Tage am Stück im Weltraum im Einsatz stand.