Ghana: Ist Awuche der neue größte Mensch der Welt?

1 / 3 Ist er der neue größte Mensch der Welt? Sulemana Abdul Samed misst laut Angaben der «BBC» 2,23 Meter. Screenshot BBC Ein BBC-Journalist hat den 29-Jährigen mithilfe eines fünf Meter langen Maßbandes gemessen. Screenshot BBC Aufgrund seiner Körpergröße hat Awuche mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Screenshot BBC

Sulemana Abdul Samed wird von allen nur unter seinem Spitznamen Awuche gerufen. Dies bedeutet so viel wie «Los gehts» in der Sprache Hausa. Er könnte laut einem Bericht der britischen BBC der neue größte Mensch der Welt sein. Während einem ärztlichen Untersuch wurde bei ihm eine Körpergröße von 2,89 Metern gemessen. Da war nur ein Problem: Die Klinik konnte seine genaue Größe nicht bestimmen, da die richtigen Messinstrumente dazu fehlten.

Beim 29-Jährigen wurde laut der BBC vor einigen Jahren «Gigantismus» diagnostiziert, weshalb er sich aufgrund der daraus möglichen Komplikationen monatlich untersuchen lassen muss. Als er sich gegen eine Messlatte stellen sollte, habe eine schockierte Krankenschwester gesagt: «Sie sind größer geworden als die Messlatte!» Die diensthabende Krankenschwester rief ihre Kollegin zu Hilfe, die wiederum eine andere um Hilfe bat.

Messungen ergeben zwei unterschiedliche Ergebnisse

Der Journalist Favour Nunoo, der für die BBC in Ghana arbeitet, wollte der Sache mit der genauen Körpergröße selbst auf den Grund gehen und besuchte Awuche deshalb in seinem Dorf Gambaga. Wie der Journalist in seinem Artikel schreibt, war er dabei ausgerüstet mit einem Maßband, das rund fünf Meter misst. Bei der Messung ist herausgekommen, dass er mit seiner Körpergröße die meisten Häuser in seiner Nachbarschaft überragt.

Nach einiger Suche fanden der Journalist und Awuche ein genug großes Gebäude, sodass sie seine Größe an der Hauswand messen konnten. Er zog also seine Schuhe aus, die für ihn extra von einem örtlichen Handwerker aus Autoreifen hergestellt wurden, und stellte sich an die Hauswand. «Nachdem wir die Linie überprüft hatten, spannten wir das Maßband fest von der markierten Linie bis um Boden, während Awuche gespannt zusah», beschreibt der Journalist Favour Nunoo die Situation. Das Ergebnis war 2,23 Meter. Den Rekord hält bisher der in der Türkei lebende Sultan Kösen mit einer Größe von 2,51 Metern. «Ich bin noch im Wachstum begriffen. Wer weiß, vielleicht erreiche ich eines Tages auch diese Größe», bemerkte Awuche – ganz und gar nicht beunruhigt über die Diskrepanz zu der Zahl, die ihm das Krankenhaus genannt hatte.

Krankenversicherung kann Operation nicht abdecken

Dass Awuche größer als alle anderen wird, machte sich mit 22 Jahren bemerkbar. Eines Morgens sei er verwirrt aufgewacht: «Ich stellte fest, dass sich meine Zunge in meinem Mund so weit ausgedehnt hatte, dass ich nicht mehr richtig atmen konnte», erzählt er der BBC. Tage später stellte er fest, dass auch alle anderen Teile seines Körpers immer größer geworden waren.

Wenn Familie und Freunde aus seinem Dorf die Stadt besuchten, hätten sie alle seinen Wachstumsschub bemerkt. An diesem Punkt sei ihm klar geworden, dass er sich allmählich in einen Riesen verwandelte. Da das Wachstum weitere Komplikationen mit sich brachte, suchte Awuche ärztliche Hilfe auf. Diese hätten ihm gesagt, dass eine Operation in seinem Gehirn notwendig sei, um das Wachstum zu stoppen. Die öffentliche Krankenversicherung Ghanas kann dies jedoch nicht abdecken und übernimmt nur die Grundbehandlung.