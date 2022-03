Rihanna und Shakira : Ist das ein Videoclip oder ein Soft-Porno?

Sie gehören ohne Frage zu den schönsten Frauen im Pop-Business: Wenn Rihanna und Shakira ein gemeinsames Video veröffentlichen, legt sich manchereiner nieder.

In den letzten drei Jahren war es ruhig um Shakira geworden – die Neo-Mama hat sich eine Pause vom Hüftschwung gegönnt. Nun kehrt sie mit einem Coup zurück: Shakira hat ein Duett mit Rihanna aufgenommen.

«Can't Remember to Forget You» vereint die beiden berühmten Stimmen. Nach einer Strophe mit Ska-Beat kippt der Song in einen gitarrenlastigen Refrain, der durchaus an Rockbands wie Paramore erinnert. Wegen des eingängigen «Oh-Oh-Oh»-Parts brennt sich das Duett schnell ein und dürfte wohl schon bald auf dem Thron der Charts landen.