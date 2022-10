Instagram-Post : «Ist das etwa ein Babybäuchlein?» – Davina Geiss stellt Fans vor ein Rätsel

Ein neues Foto der Millionärstochter lässt ihre Fans mit fragenden Gesichtern zurück. Ihr Kleid deutet nämlich ein Bäuchlein an. Oder handelt es sich dabei nur um eine optische Täuschung?

Obwohl sich die 19-Jährige in Schweigen hüllt, deutet auf ihrem neusten Insta-Posting nichts auf eine vermeintliche Schwangerschaft hin.

Das neue Instagram-Bild der Millionärstochter sorgt in den Kommentaren für Aufregung. Der Grund: Fans wollen einen Babybauch unter ihrem Kleid gesichtet haben.

Davina ist zwar die ruhigere Tochter der TV-Millionäre Robert (58) und Carmen (57) Geiss, doch auch sie sorgt regelmäßig mit ihren Fotos auf Instagram für Aufregung. So erst kürzlich, als sich die 19-Jährige in einem grau-schwarzen Kleid mit Schachbrettmuster zeigt. Der Grund: Fans glauben einen vermeintlichen Babybauch zu sehen.

«Sieht das nur so aus, oder hat sie ein Babybäuchlein», schreibt eine Followerin unter dem Bild von Davina – und löste damit sogleich eine Schwangerschaftsdiskussion in den Kommentaren aus. Eine weitere Userin fügt nämlich an: «Habe ich auch als Erstes gedacht.» Als Antwort darauf schreibt ein Fan: «Bei den Promikindern wundert mich nix mehr.»