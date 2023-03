Work-Life-Balance: Ist das Modell der Viertagewoche in Luxemburg denkbar?

«Die vermeintlich positive britische Studie über die Viertagewoche ist in Wirklichkeit viel nuancierter», erklärt Jean-Paul Olinger, Generaldirektor des Luxemburger Unternehmerverbands UEL. Er ist sehr vorsichtig, wenn es darum geht, die Erfahrung Großbritanniens zu verallgemeinern. «Im Vereinigten Königreich haben viele Unternehmen im Laufe dieser Testphase aufgehört. Diejenigen, die weitergemacht haben, waren Beratungs- und Managementfirmen oder NGOs. Wie repräsentativ ist das dann noch?», zweifelt der Generaldirektor.

Die Arbeitszeit auf vier Tage zu verteilen, «entspricht der von einigen Arbeitnehmern geforderten Flexibilität», räumt Lieven Lambrecht, Personalleiter bei PwC Luxembourg, ein. Dennoch ziehen die Dienstleistungsunternehmen keine ausschließlich positive Bilanz aus dem Pilotprojekt, das im letzten Jahr mit 600 Mitarbeitern gestartet wurde. «Etwa 50 nehmen noch daran teil, zumindest sporadisch.» Das Modell passe für bestimmte Bereiche, wie Buchhaltung, Finanzen, Support. Aber die Viertagewoche wäre mit der gleichen Arbeitszeit nur schwer umsetzbar, «da die Tage zu lang werden würden», so Personalleiter.

«Nicht jeder hat die gleichen Bedürfnisse»

Während er einen Gewinn an Flexibilität, insbesondere für Grenzgänger, zugesteht, weist Lieven Lambrecht gleichzeitig auf einen möglichen «Produktivitätsverlust» hin. Seiner Meinung nach wäre das ideale Arbeitsmodell, «neun Tage in zwei Wochen zu arbeiten, um ein besseres Gleichgewicht mit einer akzeptablen Länge des Arbeitstages zu gewährleisten». Insgesamt befürworte er jedoch eine Annualisierung der Arbeitszeit, also eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen wie im Vereinigten Königreich.