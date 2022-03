Botox-Wahnsinn : Ist das noch Pamela Anderson?

In den 90ern brachte die Schauspielerin im knappen knallroten Badeanzug ihre Fans um den Verstand. Nun ist die Badenixe kaum noch zu erkennen.

Um ihren neuen Job zu promoten, war Pam nach New York gekommen, aber richtige Aufmerksamkeit bekam eigentlich nur ihr Aussehen. Im April wird die Schauspielerin im Musical «Chicago» acht Wochen lang am Broadway zu sehen sein und kann dort mit ihrem Gesang und Tanz überzeugen. Die 54-Jährige gibt ihr Debüt in der Rolle der Roxie Hart. Bei ihrem Fernsehauftritt sah man ihr Gesicht dann auch in Bewegung.