Geologen klären auf: Ist das Rätsel um den mysteriösen «Alien-Eingang» auf dem Mars gelöst?

Die Aufnahme, die der Nasa-Rover Curiosity vom Mars auf die Erde gesendet hat, sorgt für Aufsehen. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob jemand einen Eingang in einer Felswand errichtet hat. Das heizt die Spekulationen über außeridisches Leben auf unserem Nachbarplaneten von Neuem an. Curiosity hat das Bild am 7. Mai aufgenommen. Nun sind auch Farbaufnahmen des Ortes verfügbar, wo sich der mysteriöse «Eingang» befindet. Dabei ist auch die nähere Umgebung deutlich zu erkennen.



«Das ist ein sehr seltsames Bild», sagt der britische Geologe Neil Hodgson, der die Geologie des Mars untersucht hat, gegenüber Live Science. «Aber um es kurz zu machen: Es sieht für mich nach natürlicher Erosion aus.» Auf dem Felsen seien Schichten, so genannte Strata, zu sehen, die auf der linken Seite abfallen und auf der rechten Seite höher liegen würden. «Es handelt sich dabei um Schlickschichten mit härteren, sandigen Schichten, die sich abheben», so Hodgson. Sie wurden vor vielleicht vier Milliarden Jahren unter sedimentären Bedingungen abgelagert, möglicherweise in einem Fluss oder einer vom Wind verwehten Düne.»

Marswinde erodieren das Gestein



Marswinde hätten diese Schichten erodiert, seit sie an der Oberfläche freigelegt geworden waren, und die Bilder würden sogar Spuren davon im Inneren der «Tür» zeigen, sagt der Geologe. Auf dem Bild seien auch mehrere natürliche vertikale Brüche zu sehen, darunter solche, die durch die Verwitterung des Gesteins auf dem Mars verursacht würden. Die «Tür» scheine sich also genau dort gebildet zu haben, wo sich die vertikalen Brüche mit den Gesteinsschichten gekreuzt hatten, sagte er. Es scheine, dass ein großer Felsbrocken unter seinem Gewicht herausgefallen sei, der schließlich zur Bildung dieser «türförmigen Höhle» beigetragen habe, so Hodgson weiter. «Die Schwerkraft ist auf dem Mars nicht so stark, aber sie ist stark genug, um ein solches Ereignis herbeizuführen.»

Dass das Innere der «Tür» eine glatte vertikale Kante zu haben scheint, könne darauf hinweisen, dass der Fels erst vor relativ kurzer Zeit herausgefallen sei und deshalb noch nicht lange den Marswinden ausgesetzt war. Ähnliches könne man auch an trockenen Orten auf der Erde beobachten.

