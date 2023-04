Australien: Ist das Rätsel um die mysteriösen Feenkreise endlich gelöst?

University of Western Australia

Dasselbe Naturphänomen findet sich auch in der Namib-Wüste im Südwesten Afrikas.

Lange Zeit verblüfften sie die Welt. Niemand wusste genau, was es mit den sogenannten Feenkreisen, zwei bis zwölf Meter breiten Kreisen nackten Bodens, auf sich hat. Sind die Kreise natürlichen Ursprungs? Oder sind sie das Werk von Ureinwohnern oder gar Aliens?

Die Feenkreise zieren unter anderem die australische Wüste und wurden 1970 ein erstes Mal in Afrika erfasst. Die Wissenschaft war verblüfft und brauchte bis jetzt, um herauszufinden, was es mit dem Phänomen auf sich hat, wie The Mirror berichtet. Erst die Hilfe der indigenen Völker, der Aborigines, half den Wissenschaftlern, das Mysterium ein für alle Mal zu klären.