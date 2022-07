Ukrainischer Geheimdienstbeamter : «Ist das überhaupt Putin?» – Kreml soll Double in den Iran geschickt haben

In der iranischen Hauptstadt Teheran fand am Dienstag ein Dreiergipfel zwischen dem Iran, der Türkei und Russland statt. Die Ukraine behauptet, Putin habe ein Double entsandt.

Der russische Staatschef Wladimir Putin soll während seiner Reise in den Iran am letzten Dienstag durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein. Das behauptet ein hoher ukrainischer Geheimdienstbeamter. Der russische Präsident, von dem seit langem gemunkelt wird, dass er an einer Krankheit und möglicherweise an Krebs leidet, erschien während seines Besuchs im Iran wacher und mobiler als sonst, so ukrainische Quellen gegenüber «The Sun».