Aromat & Co.: Ist der Geschmacksverstärker Glutamat wirklich schädlich?

Glutamat als Geschmacksverstärker im Essen ist nicht gerade beliebt. Manche Restaurants, Takeaways oder Produkte nutzen sogar Slogans, die betonen: «Wir verwenden kein Glutamat». Die Substanz, die auch in der ikonischen Streuwürze Aromat enthalten ist, hat ein Imageproblem – es gilt als gesundheitsschädigend und verantwortlich für Übergewicht. Aber stimmt das wirklich?

Was genau ist Glutamat?

Sprechen wir von Glutamat, sind damit die Salze der L-Glutaminsäure gemeint. Glutaminsäure ist eine Aminosäure, die in der Natur Baustein für Proteine ist und in allen Lebewesen vorkommt – dein Körper produziert sie selbst. Und: Glutamat ist auch ein Neurotransmitter, also ein Molekül, mit dem deine Hirnzellen kommunizieren.