Südfrankreich: Ist der Großherzog ein Wasserverschwender? Hof wehrt sich gegen Vorwürfe

In dem malerischen Dorf in Frankreich nennen einige Promis einen Zweitwohnsitz ihr eigen. Facebook

Der Bürgermeister der 3700-Einwohner-Stadt Chateauneuf-Grasse hat seinem Ärger in der französischen Zeitung Libération Luft gemacht: Seiner Meinung nach würden sich Prominente, die in seiner Gemeinde im Département Alpes-Maritimes Zweitwohnsitze haben, nicht um die eigentlich zwingend notwendigen Wasserbeschränkungen scheren. Dabei leide die Region regelmäßig unter Wassermangel. «Einige private Hausbesitzer verbrauchen mehr Wasser als ein Altersheim mit 200 Personen», so Emmanuel Delmotte. So würden Spitzenwerte von 2000 Kubikmeter pro Woche erreicht werden, was mehr als der Hälfte eines olympischen Schwimmbeckens entspricht. Er zeigt sich erbost über das offenbar fehlende Bewusstsein der Bürger.

«Wenn ich mich mal darüber äußere, rufen sie direkt die Außenministerin oder den Präsidenten an», so der Abgeordnete, der unter anderem den ehemaligen italienischen Premierminister Silvio Berlusconi, den ehemaligen belgischen König Albert II. und sogar den Großherzog Henri von Luxemburg nannte. Der von L'essentiel kontaktierte Marschall des großherzoglichen Hofes tut das allerdings als «Fake News ab». Zwar besaß die großherzogliche Familie ein Haus in der Gemeinde, «es war jedoch seit dem Tod von Großherzog Jean im Jahr 2020 vermietet und wurde 2022 verkauft», daher trage die großherzogliche Familie keine Mitschuld an dem angeprangerten übermäßigen Verbrauch, heißt es von dem Marschall.

52 Kubikmeter pro Monat in Cabasson

Der Hof weist in dem Zusammenhang darauf hin, «dass der Großherzog sehr auf Umweltthemen achtet». So erfolgt die Pflege des Parks von Schloss Berg beispielsweise ohne Pestizide und im Einklang mit der umliegenden Natur. In dem Haus, das die Familie in Cabasson in der Gemeinde Bormes-les-Mimosas besitzt, gehört sorgsames Wassermanagement zur Tagesordnung: Der Verbrauch soll sich in den Sommermonaten nach Angaben des Hofs auf 52 Kubikmeter pro Monat belaufen. Außerdem wird betont, dass man sich darauf geeinigt habe, dass die im Departement geltenden «Dürre»-Verordnungen eingehalten werden.

Zuletzt fand sich die großherzogliche Familie zur Hochzeit von Prinzessin Alexandra in ihrem Haus in Cabasson ein © Collection privée de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg / Sophie Margue

Das belgische Königshaus reagierte ebenfalls auf die Vorwürfe und teilte mit, dass der Mehrverbrauch im vergangenen Jahr auf ein Leck in der Kanalisation zurückzuführen war. Derzeit sollen Arbeiten durchgeführt werden, um das Problem zu beheben. Auch über ein verbessertes Wassermanagement, das auf eine Einsparung von 30 Prozent abzielt – werde demnach nachgedacht.