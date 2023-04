Luxemburg: Ist der Kampf gegen übermäßigen Alkoholmissbrauch ins Stocken geraten?

Junge Menschen in Luxemburg sind starke Alkoholkonsumenten.

Übermäßiger Alkoholkonsum ist nach Tabakgenuß die zweithäufigste vermeidbare Todesursache im Großherzogtum. Durch eine parlamentarische Anfrage von Josée Lorsché (Déi Gréng) ist das Thema wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Abgeordnete hat eine Budgetkürzung des Aktionsplans zur Verringerung des Alkoholmissbrauchs (PALMA) zwischen 2022 und 2023 festgestellt.

Die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (DP) räumt in ihrer Antwort ein, dass die Absichten der Regierung durch die Covid-19-Pandemie deutlich gebremst wurden. «Die effektiv zugewiesenen Staatsbudgets werden jährlich zwischen den Verwaltungen und der Generalinspektion für Finanzen ausgehandelt», so die Vize-Premierministerin. Dies spiegele jedoch keine Prioritätenverschiebung im Bereich der öffentlichen Gesundheit wider, sondern lediglich eine verzögerte Umsetzung.

Was die Kündigung der Vereinbarung mit den Hôpitaux Robert Schuman (HRS) im vergangenen Jahr über die Einrichtung einer Suchtabteilung betrifft, so erkläre sich dies durch die Übernahme der Zuständigkeit durch die Teams der Präventivmedizin der Gesundheitsdirektion, die bis dahin ausschließlich für die Bekämpfung der Pandemie mobilisiert worden waren. «Es wurden zusätzliche Finanzierungslösungen für den PALMA gesucht, um eine neue Vereinbarung mit den HRS für das Jahr 2023 zu erarbeiten», kündigt Paulette Lenert weiter an.