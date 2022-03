Luxemburg – Ist der Saharasand etwa radioaktiv?

Das Phänomen fasziniert jedes Mal, wenn es auftritt. Sand aus der Sahara wird in unsere Regionen transportiert und färbt den Himmel orange. Zumindest bei den Nachbarn in Grand-Est sah er besonders «instagrammable» aus, während hierzulande doch mehr die Autos eine Färbung abbekamen.

Inzwischen ist die Sandwolke vorbeigezogen. «Der Höhepunkt war am Mittwochmittag erreicht. Am heutigen Donnerstag um 16 Uhr hat sich das Ganze in Richtung Süddeutschland verzogen. Für Luxemburg ist es vorbei», fasst der Experte von MeteoLux auf L'essentiel- Anfrage zusammen.

Neben Feinstaub blieb auch eine radioaktive Belastung aus. Bei der letztjährigen Episode in Europa waren insbesondere Spuren von Cäsium-137 aus den französischen Atomtests in den 1960er Jahren festgestellt worden, in unbedenklicher Konzentration. Das blieb diesmal aus: «Es gab in den vergangenen Tagen keine Veränderungen der Radioaktivität in Luxemburg», klärt Luca Mathias auf.