Semaglutid: Ist der Schlankmacher Ozempic auch das erste Medikament gegen Süchte?

Als Medikament zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht haben die Präparate Ozempic und Wegovy ihre Wirksamkeit bereits bei unzähligen Patientinnen und Patienten bewiesen. Doch der Wirkstoff Semaglutid, der in beiden Medikamenten enthalten ist, scheint noch mehr zu können. Immer mehr Personen, die Semaglutid einnehmen, berichten davon, dass sie plötzlich keine Lust mehr auf Alkohol oder Shopping hatten oder aufhörten, an ihren Nägeln zu kauen.

Ein 43-jähriger Patient erzählte dem US-Nachrichtenportal Insider.com, dass er an geselligen Anlässen regelmäßig acht bis zehn Gläser Bier trank, weil es für ihn einfach dazugehörte. Das änderte sich 2021, als er aus gesundheitlichen Gründen Ozempic verschrieben bekam. Seither habe er nach zwei Bier schlicht keine Lust mehr auf mehr. Von einer anderen Sucht befreite Semaglutid eine Frau, die aus einem inneren Zwang regelmäßig für Hunderte Dollar Bio-Lebensmittel kaufte, nur um sie nachher wegzuwerfen. Dann wurde ihr zum Abnehmen Wegovy verschrieben. Und während die Kilos purzelten, war auch die Lust am Einkaufen verschwunden. Sie sei jetzt das erste Mal in ihrem Leben frei von all ihren Süchten und Zwängen, erklärte sie auf Theatlantic.com.