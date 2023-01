Scharfe Kritik : Ist die Twitter-Alternative Mastodon ein Hotspot für Pädokriminalität?

So funktioniert Mastodon

Im Gegensatz zu Twitter wird Mastodon nicht von einer zentralen Plattform betrieben, sondern setzt sich aus einer Vielzahl an Servern von unterschiedlichen Betreibern zusammen. Auch bestimmt kein Algorithmus, was User zu sehen bekommen – neue Beiträge werden schlicht chronologisch dargestellt. Die Oberfläche ähnelt dabei der von Twitter. Wer teilnehmen will, muss sich aber für eine sogenannte Instanz entscheiden, also einen der beteiligten Server, auf denen Mastodon basiert. Jeder User und jede Userin kann eine solche Instanz aufmachen, wenn er oder sie über einen Server verfügt.