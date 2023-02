England: Ist diese 16 Zentimeter lange Holzkeule ein uraltes Sexspielzeug?

Phalli dienten im Römischen Reich für viele Menschen als Symbol für Schutz vor Unglück. Viele von ihnen sind in der Kunst abgebildet, in Keramik geschnitzt oder wurden als Schmuckanhänger getragen.

Das Objekt wurde in einem Graben bei Vindolanda gefunden. Experten sind der Meinung, dass es das früheste Beispiel eines hölzernen Phallus sein könnte. BBC schreibt in einem Artikel, dass die Expertinnen und Experten jedoch nicht ausschließen, dass es sich auch um ein Glückssymbol oder ein Werkzeug zum Mahlen von Zutaten handeln könnte. Das rätselhafte Objekt wurde zunächst für ein Stopfwerkzeug gehalten und zusammen mit mehreren Schuhen und kleineren Werkzeugen auf einer Baustelle in der Nähe von Hexham im englischen Northumberland entdeckt.

Phalli waren im Römischen Reich alltäglich. Menschen glaubten in dieser Zeit, dass sie Schutz vor Unglück bieten würden. Viele von ihnen sind in der Kunst abgebildet, in Keramik geschnitzt oder wurden in kleinen Versionen – aus Knochen oder Metall – oft als Schmuckanhänger getragen.