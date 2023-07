Luxemburg: Ist dieser Sommer wirklich schlechter als andere?

Der Juni 2023 war noch der sonnenreichste seit Beginn der luxemburgischen Wetteraufzeichnungen. Schaut man sich die 17 Grad Celsius am heutigen Montag an, fühlt es sich jedoch nicht wirklich sommerlich an – und das an einem 31. Juli. Zwar können wir auf eine erneute Hitzewelle verzichten, Ende Juli würde man dennoch gerne mit T-Shirt und kurzer Hose – und ohne Regenschirm – das Haus verlassen können. Viele würden den diesjährigen Sommer somit als «bescheiden» beschreiben.