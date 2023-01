Glasspüler: Ist dieses Küchen-Gadget den riesigen Hype wert?

Funktioniert das Gadget überhaupt?

Kurz: Ja, das Gerät funktioniert. Ganz so einfach zu installieren, wie die Hersteller behaupten, ist es aber meist nicht – für eine elegante Optik, bei der man den Schlauch nicht sieht, muss man ein Loch in den Rand des Waschbeckens bohren. Danach muss man den Schlauch an die Wasserversorgung anschließen, was ganz ohne Vorkenntnisse nicht ohne Risiko ist.