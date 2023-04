Luxemburg: Ist es jetzt Zeit für Sommerreifen? Das rät der ACL-Experte

«In der Regel kann man um Ostern herum die Winterreifen gegen Sommerreifen tauschen, aber letztlich entscheidet das Wetter». Frank Maas, Leiter des Bereichs Diagnostic Center & Historic Vehicle beim Automobile Club Luxembourg (ACL), gibt auf Anfrage von L'essentiel Tipps zum Reifenwechsel, nachdem der Frühling am 20. März offiziell begonnen hat. «Tagsüber sind die Temperaturen wieder mild, aber nachts und am Morgen ist es noch kühl oder sogar frostig. «Der Asphalt ist außerdem kälter als die Luft», so Maas. Aus all diesen Gründen rät er, mit dem Aufziehen der Sommerreifen noch etwa zwei Wochen zu warten und die Wetterlage genau zu verfolgen.