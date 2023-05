So können Sie Ihr Auto verkaufen

Jeder Eigentümer, der sein in Luxemburg zugelassenes Fahrzeug verkaufen möchte, muss die diesbezüglich geltenden Gesetze beachten. Die staatliche Stelle, die mit dem Weiterverkauf und der Zulassung von Fahrzeugen in Luxemburg verbunden ist, ist die Nationale Gesellschaft für Kfz-Verkehr (SNCA).

Dort können Sie Ihr Auto verkaufen

Obwohl diese Praxis in Luxemburg weniger verbreitet ist als in unseren Nachbarländern, nehmen einige Autowerkstätten oder -reparaturbetriebe Ihr altes Fahrzeug gegen eine prozentuale Beteiligung am Wiederverkaufserlös in Kommission. In der Regel werden auch in diesem Fall die Verwaltungsschritte übernommen.