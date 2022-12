Community : Ist euer «Beemschen» schon geschmückt?

In weniger als zwei Wochen ist Weihnachten. Was wäre Weihnachten ohne Baumschmücken? Traditionell, modern oder dezent? Schicket uns eure schönsten Fotos!

Schön verpackte Geschenke, eine traditionelle «Bûche» und der Christmas-Allrounder «All I Want For Christmas» von Mariah Carey: Wenn es einen Feiertag gibt, der die Menschen vereint, dann ist es Weihnachten! Aber das A und O für einen gelungenen Heiligabend ist der mit Lichtern und bunten Kugeln geschmückte Baum in der schönsten Ecke des Wohnzimmers.