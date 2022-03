Neue Nebenwirkung : Ist Ibuprofen Gift für die männliche Fruchtbarkeit?

Männer mit Kinderwunsch sollten vorsorglich auf Ibuprofen verzichten – es verändert die Hormonproduktion in den männlichen Keimdrüsen.

Doch das ist womöglich noch nicht alles: Laut Wissenschaftlern um David Møbjerg Kristensen von der Universität Kopenhagen verändert Ibuprofen die Hormonproduktion in den männlichen Keimdrüsen. Das könnte zu einer Beeinträchtigung der reproduktiven Leistungsfähigkeit führen, so die Forscher in den «Proceedings of the National Academy of Sciences».