Dermatologin erklärt: Ist Lippenpflege schuld an deinen trockenen Lippen?

Obwohl du sie ständig mit Lippenpomade pflegst, bleiben deine Lippen trocken? Dann kann sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe lohnen. Pexels / Karolina Gabrowska

Kaum wird es draußen kalt, werden Lippenpomade und verschiedene Balms zu unseren liebsten Begleitern. Trockene, eingerissene Lippen mag schließlich niemand so richtig riskieren. Sind sie doch mal da, sollen sie bitte so schnell wie möglich auch wieder verschwinden. Aber machst du dann mit Lippenpflege alles nur noch schlimmer? Auf Tiktok klingt es ganz so – zumindest wenn man dem Dermatologen und Creator Dr. Scott Walter, online bekannt als Denverskindoc, Glauben schenkt.

In seinem Video erklärt der Arzt, dass viele Menschen eine Allergie auf bestimmte Inhaltsstoffe in Lippenpomade entwickeln, darunter Bienenwachs, Menthol, Campher und Benzocain. Die Folge: Statt zu heilen, reißen die Lippen noch weiter ein und du gerätst in einen Teufelskreis. Um herauszufinden, was an seiner Behauptung dran ist, haben wir mit Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie , eine Expertin ins Boot geholt.

Allergisch auf Lippenpomade?

Wie man das so macht, fangen wir mit der schlechten Nachricht an. «Ätherische Pflanzenöle wie Menthol oder Campher sowie das Bienenharz Propolis kommen in Lippenpomade vor und können dort tatsächlich Kontaktallergien auslösen», so die Dermatologin. Gefährdet sind laut Dr. med. Meli vor allem Personen, die bereits Kontaktallergien haben oder Menschen mit einem atopischen Ekzem (Neurodermitis). Und damit zur guten Nachricht: «Die meisten Menschen vertragen die erwähnten Inhaltsstoffe sehr gut und entwickeln keine Allergie.»

Lippenpflege, aber sicher

Ist bei dir keine Allergie bekannt, kannst du deinen liebsten Balm also ruhigen Gewissens weiterverwenden. Für Personen mit atopischem Ekzem oder bereits vorhandenen Kontaktallergien lohnt sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Die Expertin rät: «Bei Lippenpflege sollten Betroffene auf Produkte ohne Duftstoffe, Parabene, Propolis oder Wollwachsalkohole setzen. All diese Inhaltsstoffe wirken häufig allergen – wer auf sie verzichtet, fährt daher sicherer.»